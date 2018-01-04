В небе над Нью-Джерси появился черный квадрат. Неопознанный объект был зафиксирован на фотокамеру местным жителем.

20 января в небе над городом Уотерфорд (Нью-Джерси) люди обратили внимание на странную аномалию.

Один из местных жителей в это время находился на палубе и любовался закатом. Увидев черный квадрат, он взял фотоаппарат и запечатлел явление. Очевидцы признаются, что подобное видят впервые за 60 лет.

Фото со странным объектом над Нью-Джерси мужчина опубликовал в Сети. Теперь он намерен выяснить, что же на самом деле видел. Однако многие пользователи не увидели ничего сверхъестественного в черном квадрате. Большинство посчитало, что это очередное причудливое явление природы.