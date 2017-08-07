В небе над Великобританией замечен НЛО, способный менять свою форму

Жители Тайнсайда (вблизи Ньюкасла) не смогли понять, что за объект появился в небе над их городом. Уфологи утверждают, что это был НЛО.

Согласно заявлению очевидца, находясь на заднем дворе своего дома, он увидел в небе странное движение облаков, словно их кто-то толкал. Присмотревшись, он увидел черный объект треугольной формы и размером с микроавтобус.

По словам мужчины, он пошёл в дом за камерой, а когда вернулся с ней, то НЛО поменял свою форму и размер, став меньше. После он начал стремительно подыматься вверх, затем рядом с ним образовались ещё три корабля в форме бумеранга, которые вращались вокруг самого крупного из них.

Рассказ очевидца заинтересовал уфологов и других сторонников существования внеземных цивилизаций. Они начали строить теории насчёт того, чем это могло являться. Сам мужчина готов подвергнуться гипнозу, чтобы вспомнить и рассказать как можно больше информации.