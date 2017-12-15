Исаак Калина дал комментарий относительно важности родительских собраний

Вопрос о родительских собраниях получил широкое обсуждение во время прямого эфира Московского образовательного телеканала. Одним из его гостей стал глава столичного Департамента образования Исаак Калина. Об этом сообщает портал «Вести образования».

Как отметил чиновник, родительские собрания должны способствовать налаживанию продуктивного контакта между родителями и школой.

Последняя, к сожалению, иногда использует такие мероприятия, чтобы массово предъявлять претензии за поведение и успеваемость учеников. Однако каждый повод для критики должен становиться предметом для приватного разговора между родителями и школой.

По словам Исаака Калины, родительские собрания должны проходить так, чтобы родители, бабушки и дедушки хотели бы их посещать, тогда как сейчас многие из них считают, что это пустая трата времени. Этому способствует и поведение школы, которая зачастую критикует учеников на таких мероприятиях, забывая рассказать об их достижениях или образовательном процессе.