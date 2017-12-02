Всего за полгода Lexus занял 2,4% авторынка Томска

Джон Томсон, управляющий директор Lexus в РФ, приехал в Томск на открытие дилерского центра «Лексус Томск». Автомобили Lexus всего за полгода заняли 2,4% авторынка региона, а также возглавили премиум-класс, что весьма впечатлило директора.

Главный принцип марки Lexus – «Клиент на первом месте», оказал не малое влияние на базу покупателей. Поскольку дилер-центр в Томске был построен на концепции «Lexus 2020», то имеет достаточно большое пространство для покупателей: больше комнат для переговоров с touch-панелью, которая позволит продемонстрировать все преимущества авто.

Джон Томсон объяснил, чем вызван спрос на автомобили Lexus:

«Львиная доля продаж это автомобили SUV, то есть кроссоверы и внедорожники. Клиенты предпочитают их из-за состояния дорог и суровых температурных условий».

Согласно заявлению управляющего Lexus в России, компания уделяет большое внимание мелочам: подбирая литературу в зоне для клиентов, отправляя авто в мойку перед выдачей.