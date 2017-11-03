Все туалеты в Оксфорде станут унисекс. С инициативой выступили сами студенты престижного университета.

Привычное разделение туалетов на «женские» и «мужские» в Оксфорде ушло и историю. Теперь студенты будут пользоваться общими уборными унисекс.

Такое решение было принято путем голосования. 80% учащихся поддержали идею. Однако оставшиеся в меньшинстве студенты жалуется на то, что им будет «неловко» и «неудобно» разделять туалет с людьми противоположного пола.

Туалеты унисекс стали очередным проявлением западного уважения к представителям сексуальных меньшинств. Гендерно нейтральные уборные должны уравнять права обоих полов и тех, кто находится на распутье.