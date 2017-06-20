Анну Семенович перепутали с Марией Кожевниковой

Певицу Анну Семенович перепутали с актрисой Марией Кожевниковой. Поклонников ввел в замешательство снимок в Инстаграм.

Российская певица Анна Семенович недавно провела свой отдых на Бали. Несмотря на это, аккаунт Анны не изобилует откровенными снимками с пляжа. Но чтобы не расстраивать поклонников, она опубликовала фото в пеньюаре.

Певица расположилась на постели в одном лишь небольших размеров пеньюаре бордового цвета. Подписчики принялись активно комментировать снимок. Однако в обсуждениях на этот раз уделялось внимание не соблазнительным формам Семенович, а ее схожести с Марией Кожевниковой.

Пользователи социальной сети в один голос утверждали, что перепутали девушек. Кто-то высказал предположение о том, что такой результат вызван обилием фотошопа. Анну обвинили в том, что она злоупотребляет фоторедакторами и ретушью.

Другие же пользователи просто похвали Семенович и выразили свои восхищения ее внешностью.