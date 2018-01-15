Женщина из Ирландии вышла замуж за призрак пирата. Возлюбленному сейчас около 300 лет.

Жительница Ирландии Аманда Тиг узаконила свои отношения с призраком. По ее словам, отношения с пиратом из 18 века у нее начались еще в 2014 году. Призрака зовут Джек.

Сначала женщина ощущала некую энергию, но потом контакт был налажен. Духовная близость с потусторонней сущностью привела в восторг Аманду. Однако выйти замуж за призрака оказалось не так просто. Сначала пришлось искать регистратора торжества, а затем медиума, чтобы он смог вживую озвучивать интересы трехсотлетнего пирата.

К слову, жительница Ирландии ранее уже состояла в бра с обычным человеком. У нее даже появилось пять детей. Однако, как отмечает женщина, физические отношения ей не подходят. От них она не получала радости. А духовный союз ей приносит только удовольствие.