В Британии женщина вышла замуж за призрака пирата

45-летняя жительница Аманда Тиг Великобритании вышла замуж за пирата по имени Джек, который умер 300 лет назад. Об этом сообщает The Daily Mirror.









Для церемонии женщина взяла в аренду лодку, направилась в международные воды, где зачитала брачные клятвы.



На празднике присутствовали близкие люди Аманды.



По мнению женщины, ее муж является реальным существовавшим персонажем, ставшим прообразом Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря".



Аманда отметила, что эти отношения являются для нее самыми лучшими из тех, о которых она думала.



Женщина рассказала, что первая встреча с призраком произошла 4 года назад. С тех пор она решила заключить с ним брак.



Подобные случаи уже бывали. Например, несколько лет назад Софи Теннер из Великобритании женилась сама на себе, а позже сообщила, что изменила с мужчиной. Похожее случалось в США. Там женщина собирается выйти замуж за тетрис. Ранее она уже состояла в браке с калькулятором.