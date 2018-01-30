Тимофей Морозов поразил всех своими знаниями в анатомии

3-летний Тимофей Морозов из Башкирии пришел на детское телешоу «Лучше всех». Мальчик был одет в костюм врача и удивил всех зрителей, в том числе и Максим Галкина, своими знаниями в анатомии. Тимофей без проблем назвал все кости мозгового отдела черепа. Юный медик хорошо общался со зрителями и ведущим.

На вопрос Максима Галкина: "Как мне тебя называть: «доктор Морозов» или «доктор Тимофей»?"

Мальчик ответил, что ему больше нравится второй вариант.

Мама юного врача гордится своим сыном, ведь в 3-летнем возрасте это очень большое достижение, которое не под силу даже взрослым.

В доме Морозовых находится очень много литературы о физиологии и анатомии человека, так как мама Тимофея работает фитнес-тренером.

Пока все дети на ночь слушают различные сказки, этот мальчик просит маму читать ему книги по анатомии.

Максим Галкин вручил маленькому врачу медаль шоу «Лучше всех» и рюкзак со сладостями.