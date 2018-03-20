Московских школьников с прошлого года учат технике безопасности в ТЦ

В конце 2017-го года была представлена программа занятий столичных школьников в ТЦ. Ее разработали сотрудники московского Депобразования и Департамента торговли и услуг. Об этом рассказывает портал Москва News.

На недавнем селекторном совещании столичного Депобразования много говорилось об одном из таких состоявшихся в декабре занятий. Из изучения видеоотчета о таком уроке стало ясно, что в начале урока школьники были подробно проинструктированы о правилах эвакуации из здания в случае его возгорания.

Преподаватель ОБЖ заявил, что польза от таких навыков очевидна для школьника и в случае возникновения ЧС в других местах массового скопления людей. Министр образования поблагодарил педагогов, которые разработали это мероприятие. По его словам, такие уроки приносят пользу, как школьникам, так и руководству ТЦ с сотрудниками МЧС. Министр выразил мнение, что в ходе подготовки к занятиям можно в очередной раз проверить противопожарную безопасность на предприятии. А это профилактика нарушений.