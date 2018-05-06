Около 9000 столичных школьников будут сдавать ЕГЭ в 2018 году

В 2018 году в столице РФ явка местных школьников на ЕГЭ ожидается на уровне в почти 90000 человек. Еще почти 84500 учеников будут проходить Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования (ГИА-9). Об этом проинформировал портал Москва News.

По словам руководителя столичного Депобразования Исаака Калина, его ведомство в настоящее время готовится к организации занятий для столичных школьников. Они будут направлены на информирование учащихся о нововведениях, а также помогут им узнать, как правильно готовиться к экзаменам.

Во время ЕГЭ для его написания во всех районах главного города России будут работать 308 пунктов. Они будут базироваться в стенах образовательных организаций. 23 выпускникам позволят написать ЕГЭ дома.

Контролировать процесс сдачи экзаменов будут установленные во всех пунктах системы видеонаблюдения. Также к проведению ГИА привлекут общественных наблюдателей.