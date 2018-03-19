Сергей Собянин: мы решим проблему сокращенных каникул в школах столицы

Со слов столичного мэра Сергея Собянина, в ближайшее время график каникул московских школьников могут переделать. Таким образом, он отреагировал в эфире ТВЦ на жалобу жительницы главного города России, которую расстроил новый график модульных школьных каникул на 2018/2019 учебный год. Ее не устроили даты начала отдыха детей и грядущее сокращение сроков каникул. Об этом рассказал портал msk.NEWSru.com.

Как отметил Сергей Собянин, сотрудники московского Депобразования хотели сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями. Однако, очевидно, что получилось не все из задуманного, в связи с чем чиновник анонсировал намерения совместно с руководством Департамента выработать решение проблемы.

Ранее руководитель Депобразования столицы Исаак Калина подписался под распоряжением, которое представляет собой рекомендацию директорам по вводу в местных школах нового расписания каникул уже в 2018/2019 учебном году. Сообщается, что изменения по большей части затронут расписания «модульных» школ, где учебный процесс разбит на триместры, а на каникулы ходят по два раза. Согласно рекомендации Департамента, октябрьские и ноябрьские каникулы в таких школах будут сокращены на два дня каждый, и школьники будут в общей сложности отдыхать десять суток.