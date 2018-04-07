Столичная мэрия договорилась о сотрудничестве с НИТУ МИСиС

В рамках встречи мэра столицы РФ Сергея Собянина с преподавателями и студентами НИТУ МИСиС состоялось знаковое событие. Глава московского Депобразования Исаак Калина, представляя Мэрию мегаполиса, поставил свою подпись под соглашением о сотрудничестве с университетом. Об этом написал портал Infonex.

В своем выступлении Сергей Собянин поздравил университет с приближающимся 100-летним юбилеем и восхитился достигнутыми им за это время успехами. Градоначальник выразил благодарность вузу за содействие в организации инженерных классов в школах и проведении олимпиад. Педагоги НИТУ МИСиС получили из рук Сергея Собянина награды за эффективную работу, а сам мэр сообщил, что Правительство Москвы подготовил вузу дополнительный грант. Студентам же Сергей Собянин рассказал, что в скором времени для них откроют дополнительный вход в парк Горького через территорию университета.