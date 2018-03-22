В Краснодаре жители жалуются на затопленные водой подвалы

Жители одного из многоэтажных домов Краснодара жалуются на условия проживания. Они рассказали, что подвалы жилого здания затоплены водой.

В группе «Жесть Краснодара» в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, содержащая в себе несколько фотографий. На них видно, что вода в подвалах находится чуть ниже уровня земли. Автор публикации возмущен бездействием управляющей компании, которая довела здание до такого состояния. В тексте был указан адрес, по которому находится жилой дом, улица Мусоргского 19. Неизвестный уточнил, что в подвале может утонуть человек, ведь там уже находится диван и тележка из супермаркета.

Подписчики группы не разделили возмущения автора, так как здание не внушало доверия многим еще на момент строительства. И неизвестно, сколько дом сможет простоять в подобных условиях. В комментариях появились шутки на тему того, что это не затопленный подвал, а съемное жильё для Ихтиандра. Другие назвали большое скопление воды прекрасной возможностью освежится летом.