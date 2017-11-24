Владимир Соловьёв шокировал своими школьными знаниями американского продавца оружием

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв поделился с коллегами своей историей пребывания в США. Благодаря образовательной системе советской средней школы он смог произвести впечатление на продавца в оружейном магазине.

В советские времена обязательным школьным предметом была начальная военная подготовка или НВП. В настоящий момент данная дисциплина всё ещё сохранилась в некоторых странах, однако не является популярной у молодёжи. Но согласно личному опыту Соловьёва НВП может быть отличным подспорьем для того, чтобы продемонстрировать свои навыки владения оружием в тех странах, где оно продаётся в свободном доступе.

Интересная история произошла с Владимиром Соловьёвым. Он не имел за плечами опыта участия в военных операциях или конфликтах, но сумел поразить своими навыками профессионала. В 90-е годы, когда телеведущий жил в США, он однажды зашёл в оружейный магазин и попросил дать ему автомат Калашникова. После он сделал разбор и сбор автомата, уложившись в норматив, и заметил удивлённый взгляд продавца. Соловьёв не стал объяснять иностранцу значение аббревиатуры НВП, поскольку не хотел того пугать. Поклонники телеведущего посмеялись вмести с ним над данной историей, и признали советскую школьную систему образования образцовой.