Дикие выходные с «Макдоналдс» и «Virry» с новой коллекцией Хэппи Мил

Представители животного мира – дикие, но очень симпатичные, появились в новой коллекции Хэппи Мил. Недавно в самом первом, «историческом» «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве прошли детские утренники, организованные компанией совместно с инновационным цифровым проектом VIRRY. На «диких уик-эндах» и были представлены 12 милых зверят из коллекции National Geographic Kids.

О каждом из них в наборе Хэппи Мил и дет-карточка рассказ – дети узнают много интересного об условиях обитания, о питании пингвина, сервала, и даже таинственной красноглазой квакши. Все игрушки – плюшевые, поэтому они станут настоящими неразлучными друзьями детям. В коллекции представлены как знакомые каждому ребенку животные, так и те, мир которых только предстоит открыть для себя юным натуралистам. Стремление узнавать новое об окружающем мире, новый друг и вкусный набор – все это в новой коллекции Хэппи Мил National Geographic Kids в «Макдоналдс».