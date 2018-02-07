Известную телеведущую и экс-кандидата в президенты РФ Ксению Собчак обвиняют в богохульстве из-за фразы, написанной ею в социальной сети.

Ксения Собчак в своем Instagram активно делится с подписчиками фотографиями, сделанными во время отдыха в Лондоне. Многие возмутились тем, что экс-кандидат в президенты РФ отдыхает в стране, с которой у России сейчас натянутые отношения.

Больше всего недовольства вызвало то, что под одним из фото блондинка оставила подпись: «Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна». Из-за этой фразы Собчак стали обвинять в богохульстве.