В России изготовят свой опиоидный анальгетик для помощи паллиативным больным

Новый мощный анальгетик на основе опиоидов будет изготавливаться исключительно из российских компонентов и появится на рынке через четыре года. Его планируют применять для помощи паллиативным пациентам и больным с неизлечимой формой рака.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, ведомство уже подготовило изменения в законодательство, которое регулирует квоты на ввоз, производство и хранение наркотических средств. Благодаря увеличению этой квоты станет возможным выпуск полностью отечественного препарата Ремифентанил в инъекционной форме. Специалисты говорят, что он гораздо сильнее, чем морфин. К 2022 году ожидается появление на рынке первой партии лекарственного средства объемом примерно в 10 тысяч флаконов. По данным Минздрава, сейчас в стране примерно 700 – 800 тысяч паллиативных больных, которым в первую очередь и нужно такое мощное обезболивающее. Кроме того, новый препарат поможет облегчить состояние онкологических пациентов, лечение которых исчерпало все другие медицинские методы и средства.