Минтруд предлагает решить проблему мест в детсадах с помощью нянь и частных групп

Подготовленный министерством проект «Создание яслей – содействие занятости женщин» предполагает, что за четыре года в стране подготовят 150 тысяч квалифицированных нянь для малышей.

Сейчас в России около 400 тысяч детей ждут своей очереди в детский сад. Ликвидировать дефицит мест в дошкольных учреждениях планируют к 2024 году. Для этого в Минтруде хотят не только открывать новые ясли, но и создать примерно 9 тысяч частных детских групп, организаторы которых смогут получить гранты от государства.

В общей сложности на подготовку нянь и помощников воспитателей согласно новым стандартам, а также гранты для частных садиков планируют потратить более 11 миллиардов рублей. 8 из них выделят из федерального бюджета, остальное профинансируют регионы. Кроме того, проект предполагает, что нуждающиеся семьи смогут пользоваться услугами няни бесплатно.

Благодаря этим мерам, прогнозируют в министерстве, удастся существенно увеличить число работающих женщин, у которых в семьях растут дошколята. А это, в свою очередь, поможет семьям с детьми укрепить свои финансы и повысить благосостояние.