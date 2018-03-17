Благодаря «Тольяттиазоту» сироты из Самарской области обретают родителей

Одно из ведущих предприятий отечественного химпрома в лице «Тольяттиазота» уже четыре года патронирует реализацию Программы грантов по усыновлению детей из детских домов Самарской области. Эта деятельность отвечает современным реалиям, когда правительство РФ уделяет повышенное внимание поддержке усыновителей. Об этом рассказывает «Российская газета».

За время действия актуальной программы под патронажем «Тольяттиазота», в ней приняли участие 11 семей. Главным образом, это сотрудники предприятия, однако число семей, которые хотят присоединиться к программе, увеличивается. Отмечается, что усыновляющие детишек в ее рамках семьи получают гранты до совершеннолетия ребенка. За ребенка без ОВЗ — 115 тысяч рублей, за ребенка с инвалидностью — 138 тысяч рублей. В комментарии к новости представители «Тольяттиазота» отметили, что новая семья ребенка может тратить гранты на его содержание по своему усмотрению.