Гаджи Махтиев создает геймерский IMDB

Основатель и разработчик одного из самых знаменитых игровых сайтов Гаджи Махтиев разработал новый проект – сайт-энциклопедия для геймеров RAWG.io, который является аналогом сайта IMDB.

На сайте размещается информация о проектах на различных платформах – ПК, консолях и даже мобильных устройствах. К каждому проекту прилагается полезная для пользователей информация.

Всю информацию о предстоящих проектах собирают разработчики сайта и пользователи, которых на сайте уже около 20 тысяч. Также информационная база самостоятельно загружает информацию из открытых источников: App Store, Google Play, GOG, Twitch и другие.

Проект RAWG.io уже собрал 2 миллиона долларов от частных лиц и фондов. Разработчики планируют потратить 40% собранных средств на поддержание и развитие сообщества. На сайте содержится информация о более 50 тысяч игр от 15 тысяч разработчиков. К концу года группа разработчиков планирует собрать 2 миллиона пользователей и расширить информационную базу до 100 тысяч игр.

Ранее Махтиев принял сложное решение и объявил о продаже портала AG.ru за 30 миллионов рублей. Такое решение было принято в результате старта разработки проекта RAWG.io. По мнению Махтиева, успешное начало создания сайта-энциклопедии привело к снижению популярности AG.ru. Он также отметил, что сайт AG.ru можно вывести в топ-3 игровых порталов, но для этого потребуются инвестиции.