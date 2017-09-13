В российских компаниях могут появиться детские комнаты

Как пишут «Известия», организация детских комнат включена в рабочий план реализации проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми» и отправлен в регионы для обсуждения. Минтруд ждет от работодателей предложений, как обеспечить россиянкам возможность работать, не оставляя детишек няням и бабушкам. Их должны представить до 1 июля 2019 года.

Организацию детских комнат не планируют делать обязательным для всех работодателей. Однако те, кто решит их создать, должны будут придерживаться определенных норм, в том числе и санитарных. Стандарты также будут разработаны в следующем году.

Эксперты говорят, что речь, скорее всего, будет идти о детских группах без образовательных программ, которые будут работать от 2 до 4 часов в день. Ведь обеспечить детишкам все необходимые санитарные условия в течение всего дня работодателям будет крайне сложно даже при желании. А отсутствие обучения позволит избежать процедуры получения лицензии на эту деятельность. Кроме того, «короткие» группы считают логичными, поскольку многие женщины с маленькими детьми работают неполный рабочий день.

Однако есть и те, кто считает данную инициативу бесперспективной. Так, глава национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, что создать детскую комнату по всем нормам смогут только те, кто строит свой бизнес «с нуля». А для существующих предприятий и фирм удобнее возмещать матери траты на частный садик, или сотрудничать с местными властями для развития системы стационарных садиков.

Напомним, Минтруд планирует к 2024 году довести количество работающих женщин, имеющих в семье дошколят, в стране до 68,5%, увеличив нынешний показатель почти на 3%.