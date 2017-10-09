На Сару Джессику Паркер подали в суд

На известную актрису Сару Джессику Паркер подали в суд. Дело в том, что компания Kat Florence Jewelry обвиняет звезду "Секс в большом городе" в жестком нарушении их договора.

Руководство ювелирной компании подчеркнуло, что их контракт с актрисой был подписан еще три года назад. За оплату в 7,5 миллионов долларов актриса была обязана появляться на определенных мероприятиях, присутствовать на открытии магазинов фирмы, а так же рекламировать продукцию компании в социальных сетях.

После того, как контракт был подписан, по словам руководства компании, актриса не участвовала в рекламных работах, ссылаясь на занятость. Так же Сара Джессика Паркер не посещала мероприятия Kat Florence Jewelry, объясняя это тем, что занята съемками в новом проекте. Однако за весь этот период она еще и занималась продвижением своих торговые марки.

Представители Kat Florence Jewelry требуют, чтобы актриса ответила за то, что из-за нее они потерпели ужасающие убытки. Ее адвокат, как и сама актриса, полагает, что ее вины в этом нет.

Напомним, что так же с 2009 года Сара Джессика Паркер входит в группу советников президента Америки по вопросам культуры.