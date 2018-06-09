Скончалась актриса «Секса в большом городе»

В США умерла актриса Сильвия Майлз. Она ощутила ухудшения в своем самочувствии и вызвала врачей.

Когда медики приехали на вызов в дом актрисы, было принято решение отвезти Сильвию Майлз в больницу. К сожалению, доставить ее по назначению медики не успели – актриса умерла в машине скорой помощи. Ей было 94 года.

По некоторым сведениям, Сильвии Майлз было тяжело дышать, но детали ее смерти на данный момент пока не представлены публично. Стоит отметить, что известная актриса была 2 раза номинантом на премию «Грэмми» и снимались в таких фильмах, как «Полночный ковбой», «Прощай, моя красавица».

Зрителям она особо запомнилась благодаря своему участию в сериале «Секс в большом городе». Сильвия Майлз начала сниматься в 60 годы – она дебютировала на съемках шоу «Шоу Дика Ван Дайка». Чуть позднее, в 1969 году она запомнилась зрителям благодаря своей роли в драме «Полночный ковбой».

В начале 2000 актриса снималась в сериалах «Секс в большом городе» и «Жизнь на Марсе». Финальным фильмом в ее актерской карьере стал драматический фильм «Уолл-стрит: деньги не спят», где Сильвия Майлз снялась в компании Майкла Дугласа.