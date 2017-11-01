В Ульяновске коммунисты сорвали праздник и напугали людей

В Ульяновске на празднике в честь дня труда коммунисты напугали людей своим поведением.

1 мая на главной площади Ульяновска представители Коммунистической Партии Российской Федерации во главе с Алексеем Куриным устроили акцию протеста. Все потому, что они против переименования площади в Соборную, когда сейчас она названа в честь В. И. Ленина.

Все началось, когда выступал детский ансамбль. Алексей Куриный выключил все микрофоны и сам вышел на сцену. Дети были напуганы. Другие протестанты тем временем напрягали своим поведением толпу: один из них ударил женщину по лицу. Далее представители коммунистов отняли награды у трудящихся, чем вызвали огромное недовольство горожан.

Глава Ульяновска, региональный координатор проекта "Киноклуб: культура, образование, коммуникации" Артур Сирачев отметил, что таким поведением Алексей Куриный и его коллеги открыли народу глаза на свое истинное отношение к трудящимся людям.

Михаил Сычев, председатель отделения партии "Справедливая Россия", заявил, что уже готовится заявление, требовавшее наказать Алексея Куриного за его действия в Ульяновске. Сычев подчеркнул, что после такого Куриного нужно лишать депутатской неприкосновенности.

Напомним, что Алексей Куриный еще пять лет назад вошел в состав Ульяновского комитета по социальной политике. У депутата два образования юриспруденция и лечебное дело.