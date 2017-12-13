Ради салона красоты в Ульяновске вырубают деревья. Об этом сообщает редакция mosaica.ru, куда обратилась местная жительница Екатерина Тарасова за помощью.

В Ульяновске между двумя жилыми домами по улице Рябикова идет застройка. Здесь предприниматель решил возвести новое здание для салон красоты. Однако ради стройки уже вырублено несколько деревьев. Зеленое насаждение состояло из разных видов деревьев, где жители любили прогуляться. Остались лишь две голубые ели, одна из которых почти засохла.

Местные жители возмущены происходящим. Они мечтали о появлении в этом месте детской площадки. Родители надеялись, что их дети будут играть среди густорастущих деревьев. Но администрация отказала инициативной группе.

Жители пытаются сделать все возможное, чтобы сохранить оставшиеся деревья. Представители администрации Ульяновска заявили, что ничего сделать с застройщиком не могут. Власти могут лишь обязать владельца будущего салона красоты высадить новые деревья. Сам же предприниматель согласился возместить ущерб за вырубленные деревья и озеленить близлежащую территорию. Он пообещал, что рядом появятся как хвойные, так и лиственные деревья. Выполнит ли свое обещание мужчина пока неизвестно.