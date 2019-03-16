Из-за потепления климата уменьшилось количество углерода в лесах

Ускоренный рост деревьев, вызванный изменением климата, не обязательно приводит к тому, что в нем будет больше кислорода, говорят ученые.

Исследователи заметили, что с потеплением климата деревья стали расти намного быстрее, но и умирают тоже рано. Когда такие деревья погибают, то углерод, которых они хранили, возвращаются в атмосферу. Считается, что если сажать много деревьев, то они удалять большое количество углерода из атмосферы. Однако есть и другая сторона ситуации, которую пока не рассматривали. Считается, что такие быстрорастущие деревья удерживают углерод более меньшее время. Специалисты решили изучить информацию, которая хранилась в кольцах растений.

Отметим, что по данным кольцам можно определить, какой климат был на определенной территории на протяжении всего года. Для своего исследования эксперты взяли образцы с живых и мертвых деревьев. Результаты показали, что потепление климата уменьшило количество углерода в лесах, а холодный климат может замедление роста деревьев, в то же время и увеличивает срок его существования.