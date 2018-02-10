Две эпатажные «пятнашки» ВАЗ-2115 рассмешили воронежцев

Житель Воронежа сфотографировал два заниженных автомобиля ВАЗ-2115 и опубликовал снимок в соцсети. Тюнинговые «пятнашки» вызвали бурное обсуждение: в основном горожане насмехались над подобными машинами, но нашлись и любители такого стиля.

Отечественные ВАЗ-215 запечатлели около Пивзавода по улице 9 Января. Автор снимка выложил его в паблике «Типичный Воронеж». Многих горожан удивило, как «пятнашкам» удаётся передвигаться по дорогам России, ведь для передвижения по ним логичнее увеличивать клиренс.

Помимо этого, комментаторы обратили внимание, что не раз видели заниженные «пятнашки» по городу, при этом они всегда передвигались вместе. Некоторые предположили, что машины оснастили пневматической подвеской, но подобный тюнинг не из дешевых, поэтому остаётся вопрос о том, насколько целесообразно подвергать подобной доработке бюджетные модели.

Как правило, дорожный просвет уменьшают у спорткаров или гоночных авто, чтобы увеличить прижимную силу, благодаря чему улучшается управляемость. Разумеется, владельцы ВАЗ занижают свои машины только ради привлечения внимания. При этом свыше 90% опрошенных местным порталом сообщили, что им не нравятся такие автомобили.