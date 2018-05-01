В Воронеже замечен гибрид мотоцикла и автомобиля

Недавно на страницах одного из городских пабликов Воронежа в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии уникального гибрида автомобиля и мотоцикла. Горожане прозвали столь необычное транспортное средство "Чудом".

Автор снимка, который выложил его в паблике "Типичный Воронеж" запечатлел мотомобиль на светофоре, передняя часть транспортного средства выглядит точь-в-точь как мотоцикл, однако задняя часть больше похожа на багажник легкового автомобиля, при этом сиденья взяты от машины.

Пользователи с улыбкой отнеслись к подобному автомобилю, однако многих заинтересовал вопрос о том как именно зарегистрировано данное транспортное средство. Комментаторы также отметили, что мотомобиль очень часто появляется на воронежских дорогах и, естественно, привлекает внимание своим необычным видом.