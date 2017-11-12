Андрей Гайдулян после лечения онкологии нашел новую возлюбленную

Андрей Гайдулян после успешного лечения онкологии нашел себе новую возлюбленную.

После того, как Александр вылечился от страшного заболевания, он объявил о том, что расстался со своей супругой, с которой он находиля в отношениях около восьми лет. Однако через несколько месяцев звезда "Универа" вышел в свет вместе с другой девушкой. Теперь его избранницей оказалась актриса Александра Велескевич.

Друзья актера уверяют, что хоть пара недолгое время вместе, но их намерения очень серьезные. Они появились вместе на премьере фильма "Непрощенный", однако на самом мероприятии Александр не признался общественности о новых отношениях. Присутствующие поняли все сами, понаблюдая за поведением пары.

Напомним, еще в 2015 году Александру Гайдуляну диагностировали лимфому Ходжкина. После этого он отправился в Германию на лечение. Уже в начале 2016 года молодой актер вернулся в Москву с улучшенным самочувствием.