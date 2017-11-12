Андрей Гайдулян пытается покорить Голливуд. Звезда ситкома «СашаТаня» уже снялся в полнометражном фильме.

Популярный в России Андрей Гайдулян всерьез намерен построить актерскую карьеру в Голливуде. В этом он признался в интервью «Комсомольской правде».

Первые успехи на пути уже есть. Летом 2017 года актер сыграл профессора, который пытается спасти Землю. Съемки проходили в окрестностях Лос-Анджелеса. Фильм не высокобюджетный. Однако приобретенный опыт понравился Гайдуляну.

Сейчас у него перерыв между съемками ситкома. Это время он решил не терять даром и снова отправился в США. Он признается, что есть на его счету уже успешные собеседования.

Также Андрей Гайдулян мечтает поставить пьесу на американской сцене. Однако здесь дела менее успешны. Заинтересованных в сотрудничестве пока не нашлось.