Появились подробности о фильме про Юлию Началову

За проект взялся продюсер Андрей Загорский, который признался, что никогда не был поклонником певицы.

Андрей Загорский поделился подробностями фильма про Юлию Началову, над которым сейчас работает. По словам продюсера, он решил снять картину, поскольку певица добилась всего благодаря своему таланту, а не при помощи денег. Загорский считает, что такие истории должны становиться известными.

Юлия Началова прославилась еще в детстве, победив в конкурсе «Утренняя звезда». Последние годы певицы не были творчески насыщенными. Девушка в основном зарабатывала на рекламе в Instagram.

Семья Юлии сначала была против съемок, но Андрею удалось договориться с ее отцом Виктором и найти компромисс.

Фильм покажет Началову в разных возрастах. Исполнительницу главной роли пока держат в секрете. Бюджет фильма оценивают в 60 млн рублей.

Напомним, что в марте этого года Юлия умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Некоторые люди считают место захоронения певицы лечебным и устраивают к нему паломничества.