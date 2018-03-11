Стивен Сигал был почетным гостей на параде Победы

Актер и продюсер Стивен Сигал в числе почетных гостей смотрел парад Победы на Красной площади в Москве. Знаменитый актер охотно фотографировался с участниками торжеств.

Стивен Сигал уже был в числе приглашенных на инаугурации Владимира Путина, а сегодня посетил Красную площадь и смотрел военный парад с трибуны почетных гостей. На мероприятии вместе с Сигалом присутствовала и его жена.

Как сообщают СМИ, актер охотно фотографировался со зрителями парада.

Напомним, в 2016 году Стивен Сигал стал гражданином России. С тех пор он часто посещает официальные мероприятия в качестве почетного гостя.

В середине апреля селебрити отпраздновал в Москве свое 66-летие.

Напомним, Стивен Сигал имеет также гражданства США и Сербии. Актер имеет 7 дан айкидо и много лет снимался в боевиках. Кроме кино, Сигала знают как мастера боевых искусств, гитариста и вокалиста.