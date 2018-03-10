В Москве появились граффити супергероев к ЧМ-2018

Улицу Солженицына в Москве украсили Мстители, которые играют с футбольными мячами. Граффити создано в рамках фестиваля стрит – арта MOST, открывшегося в столице в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Автор картины на офисном здании – аргентинец Мартин Рон. Как рассказали организаторы фестиваля, его работы украшают здания по всему миру, а самого художника причисляют к десятке самых известных мастеров стрит-арта.

Красные 8-метровые фигуры Железного человека, Чудо-женщины, Человека – паука и других героев киносаги с футбольными мячами расположились на глухой стене, выходящей к Таганской площади. Еще одно полотно художник нарисовал на стене пятиэтажке на проспекте Маршала Жукова. Там изображен подросток, который вбрасывает футбольный мяч из-за головы.

Фестиваль MOST в этом году посвящен Чемпионату мира по футболу, который начнется в России 15 июня. К этому времени рамках художественного проекта на стенах зданий в столице появится еще несколько уличных картин. Они не просто украсят город, но и помогут привлечь молодежь к занятию спортом, надеются организаторы фестиваля.