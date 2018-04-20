Жители Краснодара стали жарить шашлыки на балконах после запрета от МЧС

МЧС Российской Федерации объявило, что в городах, где будут проходить матчи во время ЧМ-2018 запрещено жарить шашлыки и разводить костры в связи с повышенной противопожарной безопасностью. Одним из таких городов является Краснодар, где жители решили устроить первомайские шашлыки прямо на балконах многоэтажных зданий.

В социальной сети «ВКонтакте» появились видеоматериалы, на которых снято несколько балконов многоэтажных домов, где жители решили пожарить шашлыки. На первых кадрах видно мангал с открытым огнем, а далее – уже потушенный. Таким образом, жители обошли запрет на использование мангалов в необорудованных местах.

Напомним, что ранее МЧС РФ ввела временный противопожарный запрет на сжигание травы, использование мангалов и разведение костров в неподходящих местах. За нарушение новых правил предполагается штраф от 2 до 40 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Жители Краснодара возмущены подобными запретами, которые пришлись на майские праздники. Кроме этого, многие нарекают на отсутствие специальных участков в лесопарках для разведения огня. Кроме того, на решение жарить шашлыки на балконе повлияла непогода, из-за которой также был перенесён праздничный салют с 9 мая на 12 июня.