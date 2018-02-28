Житель Екатеринбурга понес наказание из-за любви жарить шашлыки на балконе

Один из жителей Екатеринбурга понес наказание из-за любви жарить шашлыки на балконе. Мужчина заплатил штраф в размере 2 тыс. рублей.

На прошлых выходных жильцы дома по улице Широкореченской в Екатеринбурге стали свидетелями необычной ситуации. На балконе четвертого этажа мужчина жарил шашлыки.

Как только снимки и видео, которые сделали очевидцы, распространились в Сети, на место инцидента выехали сотрудники соответствующих надзорных органов, а также представители управляющей компании.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, нарушителем порядка стал 34-летний мужчина. Он планировал в честь своего дня рождения угостить друзей шашлыком. Однако на улице поднялся сильный ветер, поэтому житель Екатеринбурга решил пожарить мясо у себя на застекленном балконе.

Сообщается, что с мужчиной была проведена беседа, по итогу которой он осознал неправомерность и опасность своих действий. Поэтому ему был выписан минимальный штраф, который составил 2 тыс. рублей.