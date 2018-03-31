Шашлык на «Медном всаднике» обойдется вандалам в 500 рублей

Обидчиков «Медного всадника», планировавших жарить шашлык на скульптуре, оштрафуют. Об этом сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу.

5 августа двое молодых людей забрали на памятник основателю Северной столицы Петру І, установленному на Сенатской площади. Вандалы втащили с собой мангал и мешок с углем и приготовились жарить шашлыки прямо на памятнике. К счастью, их вовремя заметили, очевидцы вызвали полицию. Стражи порядка успели приехать на Сенатскую площадь до того, как хулиганы сумели разжечь огонь.

В полиции рассказали, что задержанным мужчинам – 32 и 20 лет. Их поступок квалифицировали как мелкое хулиганство и составили в отношении задержанных админпротокол по статье 20.1 КоАП. В качестве наказания хулиганам определили штраф в размере 500 рублей.

А вот в питерском Музее городской скульптуры происшедшее назвали актом вандализма. Специалисты пообещали в ближайшее время осмотреть легендарный памятник и определить, не был ли он поврежден.