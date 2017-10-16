В Москве возродят кабины – «стаканы» для регулировщиков

На московские перекрестки снова возвращаются гаишные «стаканы» - стеклянные кабины регулировщиков. 38 сооружений уже установлены на оживленных участках городских магистралей.

Как рассказали в департаменте капитального ремонта Москвы, кабины регулировщиков предусмотрели в плане благоустройства города после обращения Министерства внутренних дел. Они дадут постовым укрытие от солнца, ветра и дождя. Внутри кабина оснащена пультом управления светофором, что позволит вручную регулировать движение на перекрестке в экстренных случаях.

Когда принималось решение об установке кабин на улицах Москвы, проектировщики получили задачу воссоздать исторический образ будок советского ГАИ, которые в народе прозвали «стаканами».

Известно, что стоимость одной кабины для сотрудников ДПС составляет около полумиллиона рублей. Сколько всего «Стаканов» установят на спецтрассах и магистралях города, не сообщается. Зато в департаменте ожидают, что московский опыт переймут в других крупных городах России.

Эксперты считают, что возвращение регулировщиков на улицы города поможет оперативнее устранять заторы, дисциплинирует водителей и снизит аварийность.