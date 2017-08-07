На 237 улицах Москвы будет отменена бесплатная парковка, а тарифы на нее будут повышены

В департаменте транспорта Москвы было объявлено, что с 15 декабря по воскресеньям парковка в столице прекратит быть бесплатной.

Данное постановление распространяется пока только на 237 улиц Москвы. На остальных же улицах право бесплатной парковки по воскресеньям остается в действии.

Ранее стало известно, что в Москве будут изменены цены и правила пользования столичными парковками. Так на улицах, прилегающих к бизнес-центру «Москва-Сити», а также на Тверской улице, Арбат, Петровке, вблизи Патриарших прудов, переулке Романова и Неглинной улице будет введен самый высокий тариф по городу, составляющий 380 рублей за час. Вместе с этим по воскресным дням будет действовать платный режим.

По мимо этого на всех улицах Москвы изменится время бесплатного пользования парковкой, которое будет составлять не 15 минут как раньше, а всего лишь 5.

Данные нововведения были разработаны властями совместно с экспертами для разгрузки дорожного движения в столице, особенно в выходные дни. Также благодаря этим методам городские власти надеются уменьшить занятость городских парковок на 15-20%.