Составлен рейтинг самых матерных городов России

Пермяки оказались самыми большими сквернословами в России. Об этом рассказали в маркетинговом агентстве Zoom Market по результатам проведенного соцопроса.

Как говорят авторы исследования, участниками опроса стали более 3 тысяч человек возрастом от 18 до 54 лет. Им задавали всего три вопроса, главный из которых ругаются ли респонденты матом. Еще людям предлагали ответить, как часто они используют ненормативную лексику и слышали ли мат в день опроса.

В результате был составлен рейтинг из тридцати городов России, в которых чаще всего можно услышать нецензурную брань. На втором месте после Перми оказался Воронеж, замыкает тройку «лидеров» Иваново.

В верхней части списка также расположились Оренбург, Брянск, Тамбов, Ростов-на Дону, Челябинск, Кемерово и Липецк.

Москва оказалась на 18-м, а Санкт-Петербург – на 23-м месте.

Самая литературная речь звучит в Казани, говорят авторы опроса.

Напомним, норма об удалении матерных постов из соцсети была внесена в проект закона о регулировании соцсетей авторства Сергея Боярского и Андрея Альшевских.