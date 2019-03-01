Самые интересные маршруты в России

Список был составлен на основе участия 13,5 тысяч респондентов из России и результата их голосования в анкете интернет портала momondo.ru. Тройку лидеров открыл Санкт-Петербург, второе место по мнению российских путешественников заслужил Байкал, третье место заполучил город-курорт Сочи. Не так далеко от Сочи (на несколько голосов) отстала Камчатка, пятое место респонденты отдали Казани.

Открывает вторую пятерку из десятки Калининград (шестое место), седьмое место получила Карелия, Москву участники опроса установили на восьмое место. Девятую позицию в рейтинге получили сразу два маршрута во Владивостоке и Эльбрусе. Замкнул десятку лучших маршрутов Краснодар. Оставшиеся голоса достались: Нижнему Новгороду, Якутску, Астрахани, Екатеринбургу, Самаре, Волгограду, Мурманску, а также Красноярску, Новосибирску и Уфе.