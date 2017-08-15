Составлен рейтинг стран в которых российские туристы болели чаще всего за 2018 год

Список составляли, исходя из обращений российских граждан в страховую компанию «Альфа Страхование» (за медицинской помощью).

Открывает список Болгария (15,71% россиян обратившихся в страховую компанию). Далее по списку: Таиланд (11,62%) власти страны сейчас работают над развитием мер безопасности для туристов, третье место за Испанией (8,76%), Турция получила четвертое место (7,69%), пятое место заняла Россия (6,45%), Греция на шестом месте (4,27%), Кипр попал на седьмое место в списке (3,75%), замыкают список Италия восьмое место (3,65%), девятое место за Индонезией (3,1%), последней в списке оказалась Германия (2,85%).