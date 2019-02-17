Составлен список лучших пляжей мира

Оценивали пляжи мира эксперты туристического интернет портала «Trip Advisor». В составлении рейтинга, сотрудники сервиса, опирались на отзывы и впечатления путешественников.

В номинации «лучшего пляжа мира» 1-ое место заслужил пляж Бай-ду-Санчо (архипелаг Фернанду-ди-Норонья, что в Бразилии), по мнению туристов, вид с этого пляжа открываться просто восхитительный, можно скупаться в кристально чистой воде, а также полюбоваться со скал заплывом дельфинов. Второе место за пляжем Кубы (Varadero Beach), путешественникам запомнились чудесные закаты, за которыми лучше всего наблюдать с пляжа, порадовала туристов и обстановка умиротворения. Закрывает тройку лидеров пляж «Игл-Бич», что на острове Аруба расположенном в Карибском море. «Бирюзовая вода, белоснежный песок всё для душевного и телесного отдыха» тепло отзывались о пляже путешественники.