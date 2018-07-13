Где мечты сбываются: названы самые красивые острова в мире

17.02.19. РИА Новости. Москва. Составлен список самых красивых островов мира. Заядлые путешественники оценят 10-ку самых рейтинговых в списке островов.

Санторини в (Греции) порадует приезжих: спящими вулканами, чёрными песчаными пляжами и умиротворённой обстановкой в городе.

Белые песок, прозрачная вода, и волшебная обстановка архипелага Пхи – Пхи (в Таиланде) удивит изощрённых туристов.

Возможность прочувствовать на себе все прелести: сноркленга, сёрфинга, рыбалки или дайвинга может предоставить республика Фиджи (более 300 островов). Есть вероятность встретить мировых знаменитостей.

«Изумрудом» в Индийском океане по праву считается Маврикий. Самое место для романтического путешествия. Отдых на белоснежных пляжах и кристально чистая вода порадуют влюбленных.

На всем известном Бали расположенном в Индонезии представлен огромный выбор развлечений: начиная от посещения множества национальных храмов, возможностью понаблюдать за обезьянами и заканчивая разнообразными морскими развлечениями.

Гавайи в США наполнены бамбуковыми лесами, песком золотистого цвета, постоянной солнечной погодой и атмосферой умиротворения.

Ямайка (островное государство) с доброжелательными и приветливыми людьми. Жизнь там туристу покажется спокойной и размеренной. Музей Боба Марли, Национальный парк, Река Рио-Гранде (отличное место для рафтинга), Водопад Вайс, заповедник Роял Палм, парк развлечений Mystic- Mountain всё это есть на Ямайке.

Голубая лагуна в Бора-Бора очарует туристов. Кроме этого на островах есть экзотические экскурсии по прогулкам через пальмовые леса.

«Сердце» Индийского океана утверждено за Мальдивами. Курортный сезон в «раю» проходится (с ноября по май). Идеальный климат островов и белоснежные пляжи с голубой водой принесут туристам не забывающий отдых на всю жизнь.

Закрывают 10-ку рейтинга Сейшелы. На Сейшельских островах зачастую проводят медовый месяц молодожёны. Так что, романтическая обстановка на островах будет гарантирована.