Денис Кондратьев выступил во время «Экологических итогов» на ОТР

Заместитель генерального директора «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев был приглашен 19 мая в студию ОТР на передачу «Экологические итоги». В рамках беседы он рассказал о том, какие причины «мусорной проблемы» в Российской Федерации. В частности, гость передачи объяснил, почему на проблему негативно влияет НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Как объяснил Дмитрий Кондратьев, когда макулатура гниет на полигонах, она способствует появлению большого объема свалочных газов. В результате страдают экология и здоровье людей. Масштабы проблемы могли бы снизиться благодаря сдаче макулатуры на вторичную переработку, но НДФЛ вынуждает платить за это 13% налога. Вот и выходит, что каждый год россияне выбрасывают в мусорку в общей сложности 1 млрд. долларов.

Добавим, что в последние годы в России в связи с «мусорной проблемой» люди все чаще стали устраивать акции протеста. В частности, в этом году жители Волоколамска на митинге призвали заморозить деятельность полигона «Ядрово».