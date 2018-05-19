Экологическое мероприятие «Человек и природа» состоится в парке Skazka

В Москве в последнее время предпринимаются большие усилия, направленные на улучшение общей экологической обстановки. Важным элементом в этой политике выступает экологическое просвещение граждан. В связи с этим столичный ДПиООС готовится к проведению массового мероприятия на эту тематику под названием «Человек и природа». Его должен принять на своей территории пользующийся заслуженной популярностью парк Skazka.

Сообщается, что цель организации этого мероприятия заключается в привлечении внимания общественности к той роли, которую человек занимает в природе, и его влиянии на экологию. К сожалению, многие люди до сих пор недостаточно хорошо осознают, зачем требуется сохранять и улучшать состояние окружающей среды.

Под эгидой эколого-просветительского мероприятия «Человек и природа» ДПиООС намерен провести тематические игры и викторины, фото-квест с призами и подарками. Также состоится ряд музыкальных выступлений.