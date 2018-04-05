Московский ДПиООС ведет подготовку к празднованию «Дня Эколога»

В последние годы Москва сосредоточена на повышении уровня экологической обстановки. В связи с этим местные власти прилагают серьезные усилия для создания соответствующих условий. Уже есть позитивные результаты — в столице РФ создана возможность для раздельного сбора отходов, использования более экологичных транспортных средств, проводится разъяснительная работа о важности экономить воду и электроэнергию.

В Москве разного рода эколого-просветительские мероприятия проходят под эгидой местного ДПиООС. Одна из таких акций должна быть организована к июньскому «Дню Эколога», По сути, каждый человек может считать этот праздник профессиональным, ведь защита природы является важнейшей задачей всех людей. Воспитание экологически ответственного образа жизни крайне важно проводить уже в юном возрасте.