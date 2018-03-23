Московский ДПиООС организует в апреле ежегодную акцию «Разделяй и используй»

Московский ДПиООС проинформировал о скором старте своей акции «Разделяй и используй». Это мероприятие — экологической направленности, нацеленное на раздельный сбор отходов. За прошлые шесть лет ее проведения было собрано и отправлено на переработку порядка 72 тонн отходов.

В текущем году акция будет проводиться с 9 по 22 апреля. Мероприятия в рамках проекта будут проходить на территории десяти московских административных округов. В ходе акции специально маркированные мобильные пункты будут посещать пять десятков школ, десять ВУЗов и десять самых посещаемых мест столицы. В каждой из этих локаций будет на протяжении часа идти сбор отходов. В ходе акции будут приниматься для переработки: бумага, картон, пластик, металл, стекло и оргтехника.

Для участвующих в проекте школ организаторами был подготовлен сюрприз. Три самых активных сборщика будут награждены.