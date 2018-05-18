Керченская паромная переправа остановилась из-за ветра

Около 23 часов 26 мая морские паромы Керченской переправы остановились. Движение пришлось закрыть из-за непогоды и шквального ветра.

Как сообщили в компании «Морская дирекция», движение паромов было остановлено из-за резкого шквального ветра. По данным метеорологов, ветер в районе Керченского залива достигает скорости в 18-20 метров в секунду. Накануне МЧС выдало штормовое предупреждение, которое действительно до конца суток воскресенья.

По данным «Морской дирекции», остановка работы переправы уже стало причиной скопления грузовиков и фур: на крымском берегу их собралось 75, в районе порта Кавказ – 48. Также известно, что до закрытия переправы в субботу с ее помощью было доставлено через пролив 729 крупногабаритных автомобиля, а также более 1000 пассажиров.

Сообщается также, что о возобновлении движения паромов путешественники могут узнать онлайн на сайте mtdir.ru, или же по телефону: 89892994260. В любом случае, остановку переправы стоит принимать в расчет, планируя маршрут своего путешествия.