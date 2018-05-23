«Туалетный» тюнинг ростовского «Жигуленка» взорвал сеть

Жители Ростова высмеяли в сети нелепый тюнинг синего «Жигуленка». Владелец необычного авто «украсил» его туалетным принадлежностями.

Недавно были опубликованы фото синего автомобиля ВАЗ, замеченного на дорогах Ростова, который сразу же взорвал сеть. Столь необычный тюнинг привлек внимание интернет-аудитории.

Владелец «Жигуленка» прикрепил к решетке карбюратора туалетный вантуз. Передний бампер «украшен» сидением от унитаза, а к заднему прикреплены сапоги. Более того, над правым задним колесом висит колокольчик.

«Колхозтюнинг», «Машина настоящего альфача», «У всех свои тараканы в голове», - шутили жители Ростова в соцсетях.